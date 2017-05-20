  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Mayıs 2017 00:15

Otomobil 25 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Zonguldak’ta bir otomobilin 25 metreden uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Video Galeri
Şişlide 19 Mayıs coşkusu
Şişlide 19 Mayıs coşkusu
Video Galeri
Trumpın ilk yurt dışı ziyareti Suudi Arabistana
Trumpın ilk yurt dışı ziyareti Suudi Arabistana
Video Galeri
Kitabı yırtıldı diye Türkiyeyi ağlatan kız Gaziantepli çıktı
Kitabı yırtıldı diye Türkiyeyi ağlatan kız Gaziantepli çıktı
Video Galeri
Sivasta şiddetli yağış
Sivasta şiddetli yağış
Video Galeri
Mardin kızıla büründü
Mardin kızıla büründü
Video Galeri
İsrailin askeri kapısına, Filistin bayrağını astılar
İsrailin askeri kapısına, Filistin bayrağını astılar