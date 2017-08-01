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  3. 01 Ağustos 2017 20:15

Otomobil bagajında yakalandı

Sarp Sınır Kapısı’nda bir otomobilin bagaj kısmındaki gizli bölmede Kırgızistan uyruklu bir kadın yakalandı.

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