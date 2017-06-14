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  3. 14 Haziran 2017 11:45

Otomobil bankaya girdi: 2 yaralı

Adana'da otoparkçı, park etmek için aldığı otomobille geri geri gelirken fren yerine gaza basınca bir bankaya girdi, olayda 2 kişi yaralandı.

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