  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Ekim 2017 16:09

Otomobil bomba gibi patladı ! Dehşet anları...

Kağıthane'de alev alan bir aracın LPG tankı bomba gibi patladı.

Bilgin Pro
Video Galeri
Bu da ’balık’ duası
Bu da ’balık’ duası
Video Galeri
Vincin çarptığı üst geçit böyle yıkıldı
Vincin çarptığı üst geçit böyle yıkıldı
Video Galeri
Gerçek sanılan tatbikat mahalleyi ayağa kaldırdı
Gerçek sanılan tatbikat mahalleyi ayağa kaldırdı
Video Galeri
Samanlığı fırına dönüştürdü: İlçenin ekmeği ondan
Samanlığı fırına dönüştürdü: İlçenin ekmeği ondan
Video Galeri
1 dakikada 23 telefon çalan hırsız 3 gün sonra yakalandı
1 dakikada 23 telefon çalan hırsız 3 gün sonra yakalandı
Video Galeri
Suriye sınırında İdlib operasyonuna destek yürüyüşü
Suriye sınırında İdlib operasyonuna destek yürüyüşü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM