  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Mayıs 2017 14:15

Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Video Galeri
Markete girdi, müşteriler gözlerine inanamadı!.. İşte o anlar!
Markete girdi, müşteriler gözlerine inanamadı!.. İşte o anlar!
Video Galeri
İngiltere’de AVM’de bomba paniği!
İngiltere’de AVM’de bomba paniği!
Video Galeri
Kuru fasulye pilavla geçen bir ömür
Kuru fasulye pilavla geçen bir ömür
Video Galeri
İstanbul'da kanalizasyon çalışmasında göçük!
İstanbul'da kanalizasyon çalışmasında göçük!
Video Galeri
Muzlardan piyano yaptı
Muzlardan piyano yaptı
Video Galeri
IŞİD Bağdat‘ta 4 canlı bombayla saldırdı
IŞİD Bağdat‘ta 4 canlı bombayla saldırdı