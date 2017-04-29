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  3. 29 Nisan 2017 10:15

Otomobil fiyatına bıçak

Düzce’de 27 yıldır özel bıçak yapım işi ile uğraşan Alper Tüfekçi ve Gravür ustası Mehmet Şeker üretimi aylarca süren bıçakların satışının fiyatının 15-20 bin TL'yi bulduğunu söylediler.

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