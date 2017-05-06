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  3. 06 Mayıs 2017 12:50

Otomobil fiyatına papağan

Gaziantep'te bir papağan hayranları için selfi pozu veriyor. Dans et komutunu da dinleyen papağan otomobil fiyatına satılıyor.

Video Galeri
Katliamcının cenazesini ailesinin karşı çıktığı sevgilisi teslim aldı
Katliamcının cenazesini ailesinin karşı çıktığı sevgilisi teslim aldı
Video Galeri
Kadın sürücü yayayı böyle ezdi
Kadın sürücü yayayı böyle ezdi
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Kadına şiddete bir yenisi daha eklendi
Kadına şiddete bir yenisi daha eklendi
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Motosikletlilerin yarışı faciayla bitti
Motosikletlilerin yarışı faciayla bitti
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59 yıldır ağzında gülle dolaşıyor
59 yıldır ağzında gülle dolaşıyor
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'Vücudumuz toprak olacağına başka hayatlarda can bulsun'
'Vücudumuz toprak olacağına başka hayatlarda can bulsun'