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  4. Otomobil fiyatına tosun: Ağırlığı tam 1.6 ton

Otomobil fiyatına tosun: Ağırlığı tam 1.6 ton

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Kurban Bayramı'na sayılı gün kala 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki tosun, 750 bin TL'ye satışa çıkarıldı.

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