Anasayfa Video Galeriler Gündem Otomobil hırsızlarından ''pes'' dedirten yöntem Otomobil hırsızlarından ''pes'' dedirten yöntem 18 Kasım 2021 Perşembe Saat: 10:46 İnternetteki ikinci el otomobil satış sitelerinden satılık araçların ikiz plakasını çıkarıp kiraladıkları aynı marka model araçlara takarak 3 ilde hırsızlık yapan çete, Bursa polisinin amansız takibi sonrası yakayı ele verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619604bfc287061869658ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında ilginç anlar! ''Kocam ayıplı videolar izliyor'' deyince... FETÖ elebaşısı Gülen zehirlendi Nesrin Cavadzade kıyafet değiştirdiği anları paylaştı İstanbul'da korkunç kaza! Aracıyla duraa daldı: 1 ölü, 2 yaralı var! Sınırda insanlık suçu! Göçmenleri dövüp, köpekleri üstlerine saldılar Meclis'te büyük ''uyuşturucu'' tartışması: ''Normal bir ülke olsa yer yerinden oynar'' Erdoğan'ın yanıt vermediği soru Erdoğan'ın yanıt vermediği soru Aziz dizisine bu Atatürk sahnesi damga vuracak