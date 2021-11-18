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Otomobil hırsızlarından ''pes'' dedirten yöntem

İnternetteki ikinci el otomobil satış sitelerinden satılık araçların ikiz plakasını çıkarıp kiraladıkları aynı marka model araçlara takarak 3 ilde hırsızlık yapan çete, Bursa polisinin amansız takibi sonrası yakayı ele verdi.

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