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  3. 22 Eylül 2020 13:20

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Aksaray’da, minibüs ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.   

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