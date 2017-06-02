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  3. 02 Haziran 2017 20:45

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Osmaniye’de, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti 8 kişi yaralandı.

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Antalyada liselilerin kız kavgası: 2 yaralı
Antalyada liselilerin kız kavgası: 2 yaralı
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196 günlük inanılmaz turunu bitirdi
196 günlük inanılmaz turunu bitirdi
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Sokak ortasında saç saça kavga
Sokak ortasında saç saça kavga
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Anne çöp atmaya gitti, bebeği evde kilitli kaldı
Anne çöp atmaya gitti, bebeği evde kilitli kaldı
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Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde arbede
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde arbede
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Erdoğan, Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması ödül törenine katıldı
Erdoğan, Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması ödül törenine katıldı