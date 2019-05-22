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  3. 22 Mayıs 2019 20:10

Otomobil ile motosiklet çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgilere göre kaza, Sinanbey Mahallesi Muratbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan çıkan İrfan U. yönetimindeki 16 ACJ 025 plakalı otomobil ile Selahattin D. idaresindeki 16 ACC 707 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü...

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