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  3. 05 Temmuz 2017 23:45

Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı

Niğde’de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybedtti, 8 kişi yaralandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Katar üssü açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Katar üssü açıklaması
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CHPnin yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki DEAŞlının yakalanma anı kameraya yansıdı
CHPnin yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki DEAŞlının yakalanma anı kameraya yansıdı
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Emniyetten hız ihlaline kamu spotuyla uyarı
Emniyetten hız ihlaline kamu spotuyla uyarı
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Uyuşturucu bağımlısından şok sözler: Annemin ekmek parasıyla aldım, içmezsem ölürüm
Uyuşturucu bağımlısından şok sözler: Annemin ekmek parasıyla aldım, içmezsem ölürüm
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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 2 ölü, 7 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 2 ölü, 7 yaralı
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Bingölde ilk kez kinoa bitkisi ekildi
Bingölde ilk kez kinoa bitkisi ekildi