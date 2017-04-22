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  3. 22 Nisan 2017 19:20

Otomobil iş yerine girdi, yaya son anda kurtuldu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir otomobilin iş yerine çarpması ve yayanın kazadan son anda kurtulması, güvenlik kameralarına yansıdı.

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