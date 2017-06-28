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  3. 28 Haziran 2017 17:15

Otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 5 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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Yangına bakıyordu, bir anda kullandığı araç alev topuna döndü
Yangına bakıyordu, bir anda kullandığı araç alev topuna döndü
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2 bin yıllık sütunların konulduğu apartman sahibinden tepkilere yanıt
2 bin yıllık sütunların konulduğu apartman sahibinden tepkilere yanıt
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Denizde korkutan görüntü
Denizde korkutan görüntü
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Adanada ölümüne serinlik
Adanada ölümüne serinlik
Video Galeri
Fatihte 4 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi
Fatihte 4 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi
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Aşırı sıcaktan bayıldı
Aşırı sıcaktan bayıldı