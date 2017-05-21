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  3. 21 Mayıs 2017 00:15

Otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da kamyonun önünde metrelerce sürüklendikten sonra takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

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