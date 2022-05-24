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  4. Otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 4 ölü

Otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 4 ölü

Kayseri'de kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

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