Anasayfa Video Galeriler Gündem Otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 4 ölü Otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 4 ölü 24 Mayıs 2022 Salı Saat: 14:00 Kayseri'de kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628cbaccbebfe840bb52ff13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEAŞ'ın bombacısı yakalandı! Çok sayıda gözaltı var İstanbul’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Gözaltılar var Türkiye'nin 1690 yıllık antik tiyatrosu yeniden halkla buluştu Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Çığlıkları duyunca çırılçıplak sokağa fırladı Türkiye'nin ilk uzay yolculuğuna sürpriz aday: ''Şemsiye ile uçan adam'' Genç kadını günlerce eve kapatıp taciz etti Uzaya gidecek bir Türk aranıyor! Detaylar belli oldu Tuzla'da 2 grup arasında sopalı yumruklu kavga Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü an kamerada