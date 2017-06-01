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  3. 01 Haziran 2017 00:45

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen tıra bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ile 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

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Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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