Anasayfa Video Galeriler Gündem Otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı Otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı 02 Eylül 2022 Cuma Saat: 10:45 Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6311b4933c35423a5577bfc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düşük not veren öğretmenlerini dövüp ağaca bağladılar Eski eşini başını ezerek öldürmüştü, cinayetin nedeni kan dondurdu Levent Göktaş’ın yakalanmadan önce yazdığı mektup ortaya çıktı Bakan Akar: 'Yunanistan'ın şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz' İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet! Defalarca kafasına vurdu Türkiye'nin gururu göklerde! Selçuk Bayraktar'ın Hürkuş'taki kokpit görüntüleri yayınlandı Müşterilerini bıçaklayan marketçi mahallenin kabusu oldu Erdoğan ve Abdullah Gül'e canlı yayında şok suçlama AK Parti'de Sedat Peker depremi: ''Arınmalıyız!''