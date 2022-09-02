  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Düşük not veren öğretmenlerini dövüp ağaca bağladılar
Eski eşini başını ezerek öldürmüştü, cinayetin nedeni kan dondurdu
Levent Göktaş’ın yakalanmadan önce yazdığı mektup ortaya çıktı
Bakan Akar: 'Yunanistan'ın şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz'
İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet! Defalarca kafasına vurdu
Türkiye'nin gururu göklerde! Selçuk Bayraktar'ın Hürkuş'taki kokpit görüntüleri yayınlandı
Müşterilerini bıçaklayan marketçi mahallenin kabusu oldu
Erdoğan ve Abdullah Gül'e canlı yayında şok suçlama
AK Parti'de Sedat Peker depremi: ''Arınmalıyız!''