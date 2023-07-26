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  4. Otomobil sulama kanalına düştü: 1 kişi kayıp

Otomobil sulama kanalına düştü: 1 kişi kayıp

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Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi kurtuldu, 1 kişi ise kayboldu.

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