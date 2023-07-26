Anasayfa Video Galeriler Gündem Otomobil sulama kanalına düştü: 1 kişi kayıp Otomobil sulama kanalına düştü: 1 kişi kayıp 26 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 16:05 Güncelleme: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 16:05 Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi kurtuldu, 1 kişi ise kayboldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c11a1889fa8c00da6c4913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da rekor sıcaklık: 43 dereceyi aştı! İstanbul Beykoz'da orman yangını İstanbul'da Filipinli kadının sır ölümü Kum fırtınası şehri böyle yuttu! Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı Türkiye'nin beyaz altını ortaya çıktı: Yabancıya dövizle, Türklere TL ile Milli kadın basketbolcu Mihrace'nin öldüğü kaza anı kamerada 13 yaşındaki kız çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu