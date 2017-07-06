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  3. 06 Temmuz 2017 08:15

Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 kişi kayıp

Tokat’ta sulama kanalına uçan otomobilde bulunan 3 kişiden 2’si kurtarılırken, suya kapılan 1 kişiyi arama çalışması başlatıldı. Akıntıya kapılan otomobil ekiplere zor anlar yaşattı.

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