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  3. 21 Mayıs 2017 20:45

Otomobil tarlaya uçtu: 4 ölü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada, araçta bulunan 3’ü kadın, 4 kişi hayatını kaybetti.

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