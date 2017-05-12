  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Mayıs 2017 07:45

Otomobil tırın altına girdi : 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil tırın altına girdi : 1 ölü, 3 yaralı

Video Galeri
'Başhekimden hastane personeline kadar şikayetçiyim'
'Başhekimden hastane personeline kadar şikayetçiyim'
Video Galeri
Karı kocalı eskort çetesi çökertildi
Karı kocalı eskort çetesi çökertildi
Video Galeri
Cinnet getiren kadın caddeyi savaş alanına çevirdi
Cinnet getiren kadın ortalığı birbirine kattı !
Video Galeri
Bakan Akdağ: "AB ülkeleri paşa paşa gelip elimizi sıkacak"
Bakan Akdağ: "AB ülkeleri paşa paşa gelip elimizi sıkacak"
Video Galeri
Bakan Özlü: "Yerli marka otomobile ticari şirketlerin öncülük etmesini istiyoruz"
Bakan Özlü: "Yerli marka otomobile ticari şirketlerin öncülük etmesini istiyoruz"
Video Galeri
Kucağında bebek olan kadın tacize uğradı
Kucağında bebek olan kadın tacize uğradı