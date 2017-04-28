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  3. 28 Nisan 2017 23:45

Otomobil yayalara çarptı: 2 kadın yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın yaralandı.

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Üst geçidi ateşe verdiler
Üst geçidi ateşe verdiler
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Şanlıurfaya zırhlı araç sevkiyatı
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Bakan Eroğlu: Referandum sonra çarklar hızlı dönmeye başladı
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Tuncelide 27 terörist etkisiz hale getirildi
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Şanlıurfada silahlı kavga: 10 yaralı
Şanlıurfada silahlı kavga: 10 yaralı