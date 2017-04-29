  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Nisan 2017 15:50

Otomobil yayaya böyle çarptı!

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı trafik kazası görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Video Galeri
Ankarada feci kaza: Yaralılar var
Ankarada feci kaza: Yaralılar var
Video Galeri
Operasyona çıkan komandoların andı hainlere korku saldı
Operasyona çıkan komandoların andı hainlere korku saldı
Video Galeri
Yine sınav yine gözyaşı
Yine sınav yine gözyaşı
Video Galeri
Numan Kurtulmuştan İslam ülkelerine "Kudüs" eleştirisi
Numan Kurtulmuştan İslam ülkelerine "Kudüs" eleştirisi
Video Galeri
Bu görüntülere yorum yapmadı
Bu görüntülere yorum yapmadı
Video Galeri
Cami inşaatı çöktü: 4 ölü, 2 yaralı
Cami inşaatı çöktü: 4 ölü, 2 yaralı