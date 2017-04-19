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  3. 19 Nisan 2017 08:15

Otomobilde çakmak gazı patladı: 1 ağır yaralı

Niğde'de tüpten sızan çakmak gazını fark etmeyen vatandaş sigarasını yaktığı esnada patlamaya neden oldu. Olayda ağır yaralanan genç 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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