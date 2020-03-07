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  3. 07 Mart 2020 12:00

Otomobilde kanlı infaz!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde İbrahim Söğütlü ve Yusuf Çoban, otomobilde uğradıkları silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

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