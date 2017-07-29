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  3. 29 Temmuz 2017 15:45

Otomobilde kilitli kaldı, polis araç sahibini plajda megafonla aradı

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde otomobilde kilitli kalan genç polisi alarma geçirdi. Polisin sahilde megafonla otomobilin sahibini araması ilginç görüntüler oluşturdu.

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