  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Nisan 2020 10:35

Otomobilde kız arkadaşına kabusu yaşattı!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir kişi, otomobilin içindeki kız arkadaşını tekme tokat dövdü. Çevredekilerin tepkisine aldırış etmeyen şahsın genç kadına şiddet uyguladığı anlar kameraya yansıdı.

Video Galeri
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Masada 10 Nisan krizi var
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Masada 10 Nisan krizi var
Video Galeri
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını yine karıştırdı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını yine karıştırdı
Video Galeri
''Koronavirüs ilacını bulduk'' diyerek kameralar önünde içti!
''Koronavirüs ilacını bulduk'' diyerek kameralar önünde içti!
Video Galeri
Gökyüzünde panik yaratan görüntü!
Gökyüzünde panik yaratan görüntü!
Video Galeri
Canlı yayında Ahmet Hakan'ın zor anları!
Canlı yayında Ahmet Hakan'ın zor anları!
Video Galeri
Feyzioğlu ''FETÖ'cü suçlamasına'' böyle tepki gösterdi
Feyzioğlu ''FETÖ'cü suçlamasına'' böyle tepki gösterdi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM