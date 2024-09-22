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Otomobilde tabancayla oynarken ağabey katili oldu

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İzmir'in Buca ilçesinde otomobilde tabancayla oynayan 19 yaşındaki S.T.Ç., kazara direksiyon başındaki ağabeyini sırtından vurarak ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan S.T.Ç., tutuklandı.

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