Anasayfa Video Galeriler Gündem Otomobilde tabancayla oynarken ağabey katili oldu Otomobilde tabancayla oynarken ağabey katili oldu 22 Eylül 2024 Pazar Saat: 14:36 Güncelleme: 22 Eylül 2024 Pazar 14:36 İzmir'in Buca ilçesinde otomobilde tabancayla oynayan 19 yaşındaki S.T.Ç., kazara direksiyon başındaki ağabeyini sırtından vurarak ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan S.T.Ç., tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f0014e6f01eb8b6e0abd33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehit askerin yakınları kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Tatil cennetinde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı Metin Arolat'a veda... Ünlüler son yolculuğunda yalnız bırakmadı Turistleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda yaralı var Tekirdağ'da büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı Osmanlı'ya ait batık gemide yeniçeri silahları bulundu Günün videosu İzmir'den geldi: Denizde yüzerken göbeğine martı kondu 150 bin TL'lik evlilik kredisine başvuracaklar dikkat İstanbul'da kaçak kat çıkılan binada pes dedirten görüntü