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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR - CANLI
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  3. 11 Nisan 2017 13:50

Otomobildeki hasarı görünce çılgına döndü!

KARAMAN'da Fikret Kazak, otomobiliyle kaza yapan oğlu Hakan Kazak'ı, sopayla kovaladı.

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Hayati Yazıcı 15 Temmuz gecesinde Kılıçdaroğlunu anlattı
Hayati Yazıcı 15 Temmuz gecesinde Kılıçdaroğlunu anlattı
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O gece!.. Kara Kuvvetleri Lojmanları'ndaki çatışma kamerada!
O gece!.. Kara Kuvvetleri Lojmanları'ndaki çatışma kamerada!
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Kazayı oğlunun arkadaşının yaptığını öğrenen baba çılgına döndü
Kazayı oğlunun arkadaşının yaptığını öğrenen baba çılgına döndü
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Tarihten gelen sanat
Tarihten gelen sanat
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United Hava Yolları, yolcusunu sürükleyerek çıkardı
United Hava Yolları, yolcusunu sürükleyerek çıkardı
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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti