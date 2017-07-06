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  3. 06 Temmuz 2017 18:45

Otomobilden 5 kilo altın çalarak kayıplara karıştılar

Büyükçekmece’de kuyumculara bilezik dağıtan toptancıları takip eden hırsızlar, otomobilin bagajında bulunan 5 kilo altını çalarak kayıplara karıştı.

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