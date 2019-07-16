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  3. 16 Temmuz 2019 23:11

Otomobilden kaplan atladı !

Rusya'da trafikte üstü açık bir arabada bulunan kaplan otomobilden atlayınca olay oldu. Eğitmen otomobilden kaçan kaplanın koştuğunu görünce yakalamaya çalıştı.

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