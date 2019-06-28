Otomobile "havai fişek" mekanizması yaparak trafikte terör estirdiler
28 Haziran 2019 10:15
Otomobile "havai fişek" mekanizması yaparak trafikte terör estirdiler
Başakşehir’de ilginç bir projeye imza atan 3 çılgın genç, otomobillerine "havai fişek" mekanizması kurarak trafiğe çıktı. Caddede seyir halinde oldukları esnada "roket atar" adını verdikleri otomobilleriyle çevreye çok sayıda havai fişek atan gençler adeta terör estirdi. O anlar ise kameralara yansıdı. Başakşehir’de yaşayan 3 genç, sosyal medyada izlenmek için çılgın bir projeye imza attı....