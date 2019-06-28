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  3. 28 Haziran 2019 10:15

Otomobile "havai fişek" mekanizması yaparak trafikte terör estirdiler

Başakşehir’de ilginç bir projeye imza atan 3 çılgın genç, otomobillerine "havai fişek" mekanizması kurarak trafiğe çıktı. Caddede seyir halinde oldukları esnada "roket atar" adını verdikleri otomobilleriyle çevreye çok sayıda havai fişek atan gençler adeta terör estirdi. O anlar ise kameralara yansıdı. Başakşehir’de yaşayan 3 genç, sosyal medyada izlenmek için çılgın bir projeye imza attı....

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