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  3. 20 Nisan 2017 23:50

Otomobile uyuşturucu baskını: 7 gözaltı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir otomobildeki 7 kişi yarım kilo uyuşturucu ile yakalandı.

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