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  3. 07 Ocak 2020 14:20

Otomobilin altında kalan köpek telef oldu

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı köpek telef oldu. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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