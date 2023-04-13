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Otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek öldürdü

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Türkiye'yi ayağa kaldıran korkunç görüntüler Denizli'den geldi. Bir köpeği aracının arkasına bağlayan sürücü hayvanı asfaltta sürükleye sürükleye katletti.

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