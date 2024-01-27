Otomobilin aynasına yumruk atan motosikletlinin sonu feci oldu

Trafikte sürücüler arasındaki "yol verme", "sıkıştırma" tartışmalarının bir örneği daha yaşandı. Ancak sinirlerine hakim olamayan motosiklet sürücüsünün öfkesi feci bir sonla bitti.

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