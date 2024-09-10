Anasayfa Video Galeriler Gündem Otomobilin bagajından balık istifi kaçaklar çıktı Otomobilin bagajından balık istifi kaçaklar çıktı 10 Eylül 2024 Salı Saat: 14:15 Güncelleme: 10 Eylül 2024 Salı 14:15 Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından bir binek aracın bagajında balık istifi şeklinde 8 kaçak göçmen yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e02a626a6f6587600629e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Menzilcilerden mide bulandıran görüntü Oyun düşkünü minik bir faciayı önledi Şahan Gökbakar, Marmaris'teki evi için sessizliğini bozdu: ''İlk balyozu biz vuralım'' İstanbul'da polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı Türkiye'nin Buzların Kraliçesi yüzücüsü Deniz Kayadelen'den bir rekor Samsun'da göçük: 2 kişi toprak altında İstanbul'da motosikletli kapkaççılar kamerada Trafikteki driftçi magandanın sonu bu oldu 13 terörist daha etkisiz hale getirildi