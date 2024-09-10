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  4. Otomobilin bagajından balık istifi kaçaklar çıktı

Otomobilin bagajından balık istifi kaçaklar çıktı

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından bir binek aracın bagajında balık istifi şeklinde 8 kaçak göçmen yakalandı.

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