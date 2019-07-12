Otomobilin camından sarktı, çantayı böyle alıp kaçtı
12 Temmuz 2019 11:50
Otomobilin camından sarktı, çantayı böyle alıp kaçtı
İstanbul’da 3 farklı ilçede otomobillerden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı, hırsızlık anları ise kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde şüphelilerden birinin arabanın camını kırarak içeri sarktığı ardından da koltuktaki çantayı alıp kaçtığı anlar yer alıyor. Olay, Büyükçekmece Kumburgaz Celaliye Mahallesi...