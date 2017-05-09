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  3. 09 Mayıs 2017 11:50

Otomobilin kadına çarpma anı kameraya böyle yansıdı

Kütahya'da yolcu otobüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Talihsiz kadın kazada yaralanırken, kaza anı MOBESE kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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