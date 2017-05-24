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  3. 24 Mayıs 2017 18:45

Otomobilin LPG tankı böyle patladı

ELAZIĞ'da oto sanayi sitesinde otomobilin LPG tankı bakım sırasında patladı. Şans eseri gaz alev olmazken aracın sahibi yüzünden yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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