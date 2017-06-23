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  3. 23 Haziran 2017 17:45

Otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Düzce’de havaların ısınması ile birlikte birden ortaya çıkan yılanlar vatandaşları korkutmaya başladı. Kent merkezinde bir otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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FSM Köprüsü istikameti bayram trafiği havadan görüntülendi
FSM Köprüsü istikameti bayram trafiği havadan görüntülendi
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İstanbulda bayram trafiği çilesi
İstanbulda bayram trafiği çilesi
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Enis Berberoğlu kayınpederinin cenazesine katıldı
Enis Berberoğlu kayınpederinin cenazesine katıldı
Video Galeri
Taksim Meydanında kolu yürüyen merdivene sıkışan şahsı itfayie kurtardı
Taksim Meydanında kolu yürüyen merdivene sıkışan şahsı itfayie kurtardı
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Kargoda kimyasal madde sızıntısı
Kargoda kimyasal madde sızıntısı
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İstanbul Otogarında bayram yoğunluğu
İstanbul Otogarında bayram yoğunluğu