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  3. 16 Ağustos 2019 19:45

Otomobilin takla atıp 100 metre sürüklenmesi kamerada

Samsun’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla attıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan A. idaresindeki 55 EB 964 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı’ndan yan yola geçtiği sırada refüje...

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