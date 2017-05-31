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  3. 31 Mayıs 2017 11:15

Otomobilin zulasında 2 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde hassas burunlu "Şans" isimli narkotik köpeği, 2 kilo toz esrar buldu.

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Sarıyerde şehre inen domuz sürüsü kamerada
Sarıyerde şehre inen domuz sürüsü kamerada
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Polis önce zanlıları, sonra silahları dizdi
Polis önce zanlıları, sonra silahları dizdi
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Rusya, IŞİD’i denizaltı ile vurdu
Rusya, IŞİD’i denizaltı ile vurdu
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Atatürk silüeti erken göründü
Atatürk silüeti erken göründü
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Türk Akımı için gelen dev gemi, İstanbul Boğazında
Türk Akımı için gelen dev gemi, İstanbul Boğazında
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Arnavutköy’de iftar sofraları restoran havasında kuruluyor
Arnavutköy’de iftar sofraları restoran havasında kuruluyor