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  3. 02 Mart 2018 15:00

Otomobiliyle denize böyle uçtu

Beylikdüzü'nde yolun bittiğini anlamayan sürücü otomobiliyle denize uçtu. Otomobilde bulunanlar son anda kurtarılırken, aracın denize uçması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, (DHA)

Bilgin Pro
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