Anasayfa Video Galeriler Gündem Otomobiliyle denize uçtu: Şoke eden kaza kamerada Otomobiliyle denize uçtu: Şoke eden kaza kamerada 26 Eylül 2024 Perşembe Saat: 09:47 İzmir'de, otomobiliyle denize düşen mühendis D.Y. (40) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f5036a92fb330802079ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Yılmazlar'' suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlar ortaya çıktı Türk askerini karşısında gören Yunan Sahil Güvenliği'ni böyle kaçtı Çöpten vahşet çıktı: Anne ve ailesi gözaltında Yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı kamerada Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler Tokat'ta yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı Kastamonu'da polis ekiplerine silahlı tehdit İzmir'de manevra yapmak isterken aracı ile birlikte denize düştü