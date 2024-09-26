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  4. Otomobiliyle denize uçtu: Şoke eden kaza kamerada

Otomobiliyle denize uçtu: Şoke eden kaza kamerada

İzmir'de, otomobiliyle denize düşen mühendis D.Y. (40) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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