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Otomobiliyle kutlama yapanların arasına daldı

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Bursa'da, bir otomobil Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlamak için toplanan kalabalığın arasına daldı. Olayda 2 kişi yaralanırken, olay yerinden kaçan sürücü daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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