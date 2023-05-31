Anasayfa Video Galeriler Gündem Otomobiliyle kutlama yapanların arasına daldı Otomobiliyle kutlama yapanların arasına daldı 31 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 09:15 Güncelleme: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:15 Bursa'da, bir otomobil Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlamak için toplanan kalabalığın arasına daldı. Olayda 2 kişi yaralanırken, olay yerinden kaçan sürücü daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6476e5f84073da5a3e58ca33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında seçim anketi kavgası! Murat Gezici ve Ferhat Murat birbirine girdi Çin savaş uçağı ABD keşif uçağının önünü kesti Taraftar mısınız, eşkıya mı ? Trafikte döner bıçaklı dehşet! Uçaktaki tartışmadan yeni görüntüler.. Bakan Nebati: ''Hadi be bu da yeni moda!'' Fenerbahçeli taraftarlardan oturma eylemi Funda Arar konserinde tüyleri diken diken eden anlar Erdoğan aslan dedesi oldu... 4 minik aslan yavrusu kameralar karşısında TOBB Genel Kurulu için kurulan platform çöktü: Yaralılar var Ankara'da korkulan oldu! Sağanak yağış fena vurdu