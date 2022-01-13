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  4. Otomobille snowboard çılgınlığını polis bitirdi

Otomobille snowboard çılgınlığını polis bitirdi

Rusya'nın Ryazan kentinde bir genç, kayak kıyafetlerini giyerek arkadaşının aracının arkasına ip bağladı ve yolları kaplayan kar üzerinde snowboard yapmaya başladı.

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