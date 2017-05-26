  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Mayıs 2017 19:15

Otomobiller sel sularına kapıldı

Bursa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle sular altında kalan 10'dan fazla otomobil kullanılmaz hale geldi.

Video Galeri
İstanbul'da lüks rezidansta hareketli dakikalar
İstanbul'da lüks rezidansta hareketli dakikalar
Video Galeri
Kartalda hastane kantinindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Kartalda hastane kantinindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Video Galeri
Siirtten acı haber: 1 şehit
Siirtten acı haber: 1 şehit
Video Galeri
Batmanda bombalı tuzak
Batmanda bombalı tuzak
Video Galeri
Ataşehir, lüks rezidans önünde hareketli dakikalar
Ataşehir, lüks rezidans önünde hareketli dakikalar
Video Galeri
Bursada şiddetli yağmur ve dolu şoku
Bursada şiddetli yağmur ve dolu şoku